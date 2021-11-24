إصابة لاعب بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم التسعة الأخيرة، إصابة مهاجمه الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ بفيروس كورونا.

وأعلن بيان للنادي البافاري: "مهاجم بايرن يعزل نفسه في المنزل وفقا للسلطات الصحية المعنية ويعمل بشكل جيد في ظل هذه الظروف".

وكان تشوبو موتينغ من بين خمسة من لاعبي بايرن الذين اضطروا للخضوع إلى العزل بعد اختلاطهم الوثيق بأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، ليغيبوا عن خسارة الفريق 1 - 2 أمام أوجسبورغ بالدوري الألماني يوم الجمعة الماضي.

كما خضع تشوبو موتينغ للعزل أيضا قبل أسابيع قليلة مع آخرين، بعد أن ثبتت إصابة نيكلاس زوله، زميله في الفريق، بالفيروس رغم تطعيمه بالكامل.

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