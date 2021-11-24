رئيس نادٍ ألماني يدعو إلى وقف نشاط كرة القدم بسبب الوباء.. والرابطة ترد

المصدر: وكالات

رفضت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، دعوة رئيس أحد أندية دوري الدرجة الثانية بوقف مباريات "البوندسليغا"، ودوري الدرجة الثانية حتى نهاية العام بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت رابطة الدوري الألماني في تغريدة أن الموقف الذي اتفقت عليه الأندية الـ36 منذ بداية الوباء، كان دائما هو الأساس في التصرف بناء على اللوائح الاتحادية. لذلك، فإن الإغلاق المفروض ذاتيا على الصعيد الوطني في شكل توقف موسمي ليس مشكلة".

وقال هيلجي ليونهاردت، رئيس نادي إرتسجبيرجه أوه، لشبكة "ام.دي.آر" وصحيفة "بيلد" مساء أمس الثلاثاء إنه يتعين على مسؤولي كرة القدم التحرك والتوقف لعدة أسابيع.

وقال ليونهاردت للصحيفة: "نريد إغلاق لكرة القدم حتى نهاية ديسمبر. الأسابيع الأربعة المقبلة ستكون صعبة للغاية لبلادنا، وسيكون هناك اختبار حاسم بالنسبة لنا. ستكون هناك حاجة للعمل الذكي والمنظم، وليس للعمل الفوضوي".

وقال ليونهاردت لشبكة"ام.دي.آر" :"أثق في علماء الفيروسات والأطباء، وعندما يقولون إننا نواجه أسابيع مثيرة، لا يجب أن يذهب لاعبو كرة القدم بالنادي لبريمن للعب أمام 20 ألف متفرج".

وأضاف: "يجب أن نضع حماية الناس أولوية، وأن نصبح قدوة. ابعت هذا النداء لرباطة الدوري الألماني، بغض النظر عما إذا كان سيتم الإنصات إليها أم لا".

وتتبقى خمس جولات في دوري الدرجة الأولى، والثانية، في ألمانيا حتى نهاية عام 2021، وقال ليونهاردت إن تلك الجولات يمكن إقامتها في منتصف الأسابيع مطلع العام المقبل.

وتفتقد أندية عديدة، بداية من بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، إلى ماجديبورج، المنافس بالدرجة الثالثة، لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا، أو أضطروا إلى عزل أنفسهم لأنهم خالطوا آخرين مصابين.

وتحدث ليونهادرت أيضا عن تشويه المنافسة لأن المباريات يجب أن تلعب بدون جمهور في ولاية ساكسونيا، بينما يسمح بحضور أعداد قليلة من الجماهير في ولايات أخرى، وفق قواعد صارمة، أو حتى يسمح بامتلاء المدرجات بالجماهير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news