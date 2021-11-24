والد محمد النني يوضح موقف ابنه من اللعب للأهلي المصري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد ناصر النني، والد لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني، أن نجله لا يفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي، وأن كل ما يثار حول تعاقد الأهلي معه غير صحيح، على حد تعبيره.

ونقلت صحف ومواقع مصرية أبرزها بوابة الأهرام واليوم السابع عن ناصر النني في تصريحات تلفزيونية: "ينتهي عقد محمد مع أرسنال في نهاية الموسم الجاري، والنادي لم يفكر في فسخ التعاقد معه كما تردد مؤخرا".

وأضاف أن نجله شارك مع أرسنال في مباراة ليفربول (في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي)، مؤكدا أن "هذا دليل على اقتناع مدرب أرسنال بمحمد وإمكانياته".

وأكمل ناصر النني: "من الصعب أن يعود محمد النني لمصر خلال الفترة المقبلة، وكل ما يثار بشأن تعاقد الأهلي معه غير صحيح".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت الأسبوع الماضي، أن أرسنال سيفسخ عقد النني ليفسح له المجال للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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