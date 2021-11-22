رابطة محترفي التنس تحدد للاعبين مدة استخدام المرحاض

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب أن فترات دخول اللاعبين إلى المرحاض ستكون محددة بما لا يزيد عن ثلاث دقائق اعتباراً من الموسم المقبل، بعد اتهامات عدة للاعبين بحسم مباريات عقب فترات استراحة طويلة.

وأكدت الرابطة لوكالة فرانس برس الاثنين أن احتساب الوقت سيبدأ عندما يصل اللاعب إلى المرحاض، مع السماح للاعبين بدقيقتين إضافيتين لتغيير الملابس.

ويُسمح للاعبين باستراحة واحدة في المرحاض فقط لكل مباراة، ولا يمكن أخذها إلا بين المجموعات.

وسبق أن سخر الألماني ألكسندر زفيريف والبريطاني أندي موراي من اليوناني ستيفانوس تسيتيباس بسبب أخذ فترات راحة طويلة في المرحاض في اللحظات الحاسمة ضمن مباريات بطولة أميركا المفتوحة ودورة سنسيناتي.

وتستخدم هذه الاستراحة كإعادة انضباط تكتيكي وفرصة للاعبين اتصفية أذهانهم. وكان الصربي المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش قد استفاد من الاستراحة مرتين بينما كان متأخراً بمجموعتين في بطولة فرنسا المفتوحة العام الحالي ضد الإيطالي لورنتسو موسيتي ثم تسيتسيباس في النهائي.

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