رونالدو يدعم "مدرب برشلونة" لقيادة مانشستر يونايتد بعد إقالة سولشاير

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد يدعم تعيين الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق والمنتخب الإسباني حالياً ليقود "الشياطين الحمر" خلفاً للمدرب المقال النرويجي أولي سولشاير الذي تعرض أخيراً إلى خسارة جديدة، السبت، أمام واتفورد في الجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي.

وأفادت الشبكة أن رونالدو يعتبر إنريكي هو المدرب المناسب لتمكين النادي من المنافسة في "البريميرليغ"، خصوصاً أن الأخير منفتح على التفاوض مع مانشستر يونايتد لتولي المهمة مما قد يجعل خياره ترك المنتخب الإسباني وارد بقوة والانتقال إلى الدوري الإنجليزي البطولة الأغلى في عالم كرة القدم والأكثر جذباً للأضواء العالمية.

يذكر أن إنريكي حقق مع برشلونة ثلاثية عام 2015 (الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا)، وعندما درب المنتخب الإسباني صعد به إلى نهائيات كأس العالم إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، ونصف نهائي يورو 2020.

ويتردد اسم إنريكي كثيراً في أروقة مانشستر يونايتد إلى جانب مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، ومدرب أياكس الحالي إريك تين هاج، ومدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو، في وقت سيقود اليونايتد لاعبا النادي السابقين مايكل كاريك ودارين فليتشر لغاية التعاقد مع المدرب.

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