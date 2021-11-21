تشكيلة منتخب سورية في كأس العرب

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم عن تشكيلة منتخب سورية الذي سيشارك في بطولة كأس العرب العاشرة التي ستقام في قطر اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

وضمت التشكيلة 15 لاعبا محترفا وثمانية محليين وهم: ابراهيم عالمة (جبلة) وطه موسى وضياء الحق (الوحدة) ومحمد ريحانية وخالد حجي عثمان (الاتحاد) وسعد احمد (الوثبة) وكامل حميشة (تشرين) وعمرو جنيات (الكرامة) وعمر السومة (الاهلي السعودي) ومحمود مواس وفهد اليوسف (الشرطة العراقي) ومحمد عثمان (روتردام الهولندي) وخالد كردغلي (نفط الوسط العراقي) ومحمد مرمور (مسيمير القطري) واوليفر قسكو (جارفلا السويدي) ومحمود البحر ومحمد عنز (الرفاع البحريني) وفارس أرناؤوط وورد السلامة ومحمد حلاق (المنامة البحريني) ويوسف محمد (الاهلي البحريني) وثائر كروما (النجمة البحريني) ومؤيد خولي (النصر العماني).

وسيقود المنتخب السوري المدير الفني الجديد الروماني تيتا فاليرو خلفا للمدير السابق نزار محروس.

ومن المنتظر أن يصل تيتا الى دمشق الثلاثاء القادم لتولي المهمة رسميا.

وسبق لتيتا ان قاد فريق الاتحاد الحلبي للفوز بكاس الاتحاد الآسيوي 2010 كما قاد منتخب سورية لفترة قصيرة لمدة أسبوعين في بطولة الامم الآسيوية في قطر 2011 وخرج فيها منتخب سوريا من الدور الأول بعد فوزه على السعودية 2-1 وخسارته امام اليابان والاردن بنتيجة واحدة 1-2.

وجاءت سوريا في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الامارات وتونس وموريتانيا.

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