ملاحقة لاعب أوروبي بتهمة القتل غير العمد خلال اجتماع عائلي (صور)

المصدر: وكالات

ذكرت وسائل إعلام هولندية بأن مهاجم المنتخب الوطني ونادي سبارتاك موسكو الروسي كوينسي بروميس، ملاحق في بلاده بتهمة القتل غير العمد لأحد أقربائه العام الماضي.

وقال مكتب النيابة العامة في امستردام في بيان رسمي "قرّرت النيابة العامة ملاحقة شخص يبلغ 29 عاماً من امستردام بتهمة القتل غير العمد والقيام بأعمال خطيرة" من دون ان تكشف عن هوية هذا الشخص.

واضافت النيابة العامة "عانى الضحية وهو قريب المتهم من اصابة خطيرة على مستوى الركبة" خلال شجار بين الرجلين في أواخر يوليو عام 2020 خلال اجتماع عائلي في مدينة أبكود في ضواحي امستردام، مشيرة إلى ان المتهم كان قد أخلي سبيله بعد يومين من توقيفه.

حينها، رفضت محامية اللاعب مانون المويس في تصريحات لوكالة الانباء الهولندية الاتهامات الموجهة الى موكلها وقالت "بروميس ينفي تماما الاتهامات الموجهة اليه. لم يكن في المكان حين تمت حادثة الطعن بسكين مؤكدة بان اللاعب "يتجاوب كليا مع التحقيق".

وكان بروميس ضمن أفراد المنتخب الهولندي الذي شارك في النسخة الاخيرة من كأس اوروبا عندما خرج فريقه من الدور ثمن النهائي بالخسارة امام تشيكيا، لكنه غاب عن تشكيلة المنتخب في مبارياته الاخيرة في التصفيات التي أهلته إلى مونديال قطر 2022.

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