تحرش بالرياضيين.. إيقاف مدرب ألعاب قوى بريطاني مدى الحياة

المصدر: وكالات

قال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى إنه أوقف المدرب السابق جون ليز مدى الحياة بعد أن وجده مذنباً بارتكاب أفعال غير لائقة بحق الرياضيين من خلال التحرش بهم.

وتولى ليز في السابق تدريب الرياضيين البريطانيين في المستوى الأول وتقدم بطعن على قرار إيقافه لمدة خمسة أعوام والذي صدر في فبراير الماضي.

لكن هيئة مستقلة للطعون تابعة للاتحاد البريطاني لألعاب القوى وجدته مذنبا بخمس تهم.

كما اعترف ليز الذي كان يقيم في أدنبره بتهمتين جديدتين.

إضافة إلى التصرفات غير اللائقة وجد ليز أنه مذنب بإجراء تعديلات تقويم العمود الفقري عندما لم يكن مؤهلا للقيام بذلك بين عامي 2009 والعام الماضي، والتسبب في إصابة رياضي من خلال القيام بذلك في عام 2016.

وقال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى في بيان: "خلصنا إلى أن ليز دائما تصرف بصورة غير لائقة وتجاوز اللوائح والحدود تماما".

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