تعيين مدرب روماني لقيادة المنتخب السوري

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم اليوم عن تعيين المدرب الروماني فاليريو تيتسا مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلفًا للمقال نزار محروس. وأشارت اللجنة الى أن تيتسا سيصل الثلاثاء إلى العاصمة دمشق لتولي المهام رسميًا، على أن يتم لاحقًا تشكيل الجهاز الفني المساعد وكذلك الجهاز الإداري.

وسبق لتيتسا أن قاد فريق الاتحاد السوري للفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2010، كما قاد منتخب سوريا لفترة قصيرة خلال كأس آسيا في قطر 2011، وخرجت من الدور الأول بعد فوزه على السعودية وخسارتين امام اليابان والاردن.

وكانت اللجنة أقالت محروس وجهاز الفني عقب الخسارة أمام إيران صفر-3 الثلاثاء في عمان ضمن الجولة السادسة من تصفيات مونديال قطر 2022 "بسبب سوء النتائج". وكان نزار محروس استلم مهمة التدريب في تموز الماضي خلفًا للمستقيل التونسي نبيل معلول.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الاخير في المجموعة الأولى من الدور الثالث والحاسم من التصفيات العالمية برصيد نقطتين من تعادلين وأربع هزائم، قبل جولتين من النهاية.

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