رسمياً.. السعودية لن تشارك بالمنتخب الأول في كأس العرب

المصدر: وكالات

أعلن الفرنسي هيرفيه رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، عدم مشاركة الصف الأول لـ"الأخضر" في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر اعتبارًا من 30 نوفمبر الحالي.

وتعود منافسات كأس العرب من جديد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من تسع سنوات، إذ تقام النسخة الجديدة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي "فيفا" للمرة الاولى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل. وقال رينار في المؤتمر الصحافي اليوم:"لن نشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب. وضعنا تشكيلة من اللاعبين من مواليد 1999 وما فوق سيشاركون في بطولة كأس العرب، وسيتولى التدريب السيد لوران بونادي".

وتابع "فضلت أن أقوم بدور إشرافي على اللاعبين المشاركين في كأس العرب كي أراقبهم عن كثب وأرى مدى احترافيتهم، وسبق وأن فعلت ذلك مع المنتخب المغربي عندما شارك في كأس إفريقيا للمحليين". وشدد "في كأس العرب سنلعب للفوز وأنا من يتحمل مسؤولية قرار اللعب بالمنتخب الرديف".

وتطرق رينار للحديث عن مشوار المنتخب السعودي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل في ست مباريات.

وأفاد رينار "منذ قدومي للعمل مع المنتخب السعودي دائماً أكرر أن هدفي وهدف الجميع الذي يعمل معي هو التأهل لكأس العالم 2022، حتى الآن لم ننجز مهمة التأهل لكأس العالم، تبقى لنا أربع مباريات". وأتم "أنا راض تماماً عن التشكيلة الموجودة بالمنتخب، وأتمنى أن نواصل على هذا العمل الذي حققناه".

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