الزمالك يجدد تعاقد إمام عاشور 4 مواسم

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد التعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم مقبلة بنهاية موسم 2025.

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن اللاعب وقع عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع لبيب في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

وأوضح الزمالك ان اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي حسمت ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي بعد غد الجمعة في المرحلة الرابعة لبطولة لدوري المصري لكرة القدم، للحفاظ على استقرار الفريق.

يذكر أن الزمالك (حامل اللقب) يحتل المركز الخامس في ترتيب البطولة، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news