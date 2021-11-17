تصفيات مونديال 2022: ساحل العاج تبكي "الحلم المندثر"

المصدر: وكالات

كانت الخيبة كبيرة في ساحل العاج الأربعاء بعد خروج منتخب بلادها من التصفيات الإفريقية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 لكرة القدم، بالخسارة أمام الكاميرون صفر-1 في الجولة الأخيرة من الدور الثاني.

وهي المرة الثانية تواليا يغيب فيها "الأفيال" عن العرس العالمي، بعد ثلاث مشاركات متتالية من 2006 الى 2014 ودع فيها من دور المجموعات.

وأعرب الطالب باتريك أندرسون أبوا عن خيبة أمله من خسارة فريقه بقوله "كان يكفينا التعادل للتأهل الى الدور الحاسم ومنح أنفسنا فرصة التأهل الى المونديال. لكن للأسف لقد اندثر الحلم بالنسبة الى هؤلاء اللاعبين الشبان".

وكان لسان حال النجوم السابقين مماثلا وقال حارس المرمى السابق ألان غوامينيه "لقد خاب ظني كثيرا لرؤية بلادي تغيب للمرة الثانية تواليا عن كأس العالم. أبكي من أجل هؤلاء اللاعبين الشبان الذي يدافعون عن الاندية الاوروبية الكبيرة وسيتابعون مونديال قطر 2022 على الشاشة الصغيرة".

أما لاعب وسط المنتخب السابق بونافنتور كالو فقال "انها خيبة أمل كبيرة لكرة القدم العاجية. ثمة تخبط كبير في كرتنا حال دون تأهلنا" في إشارة إلى قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتسمية لجنة موقتة لتسوية الازمة التي نشأت بخصوص رئاسة الاتحاد العاجي.

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