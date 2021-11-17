الجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

أكملت منتخبات الجزائر، بطلة إفريقيا، ونيجيريا وتونس والكاميرون عقد الدور الحاسم للتصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022، بتعادل صعب للأول مع ضيفه بوركينا فاسو 2-2 و1-1 للثاني مع الرأس الاخضر، وفوز "نسور قرطاج على زامبيا 3-1 والكاميرون على ساحل العاج 1-صفر في الجولة السادسة والأخيرة اليوم.

والمنتخبات المتأهلة هي: الجزائر، تونس، نيجيريا، الكاميرون، مالي، مصر، غانا، السنغال، المغرب والكونغو الديمقراطية. وستقام قرعة الدور الحاسم في 18 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة على هامش المباراة النهائية لكأس العرب، وستجرى المباريات في مارس المقبل بنظام خروج المغلوب.

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