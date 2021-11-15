الاتحاد الآسيوي يرد على شكوى الأردن ويكشف "جنس" حارس مرمى منتخب ايران

رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الاردني ويطلب تحديد جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات في تصفيات كأس آسيا للسيدات التي جمعت المنتخبين.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أن نتائج التحقيق اثبتت أن جنس حارس مرمى منتخب ايران هو أنثى، وقام بمخاطة الاتحاد الاردني بالنتيجة النهائية.

وكان المنتخبان قد التقيا في العاصمة اللاوزبكية طشقند ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في تصفيات كأس آسيا وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء حيث فاز منتخب ايران بعد تالق حارس مرمى الذي كان يرتدي لباسا اسودا.

وأشار الاتحاد الاردني في شكواه أنه "نظرا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات".

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