الأرجنتيني خوان براون مدرباً للإسماعيلي المصري

المصدر: وكالات

أعلن الإسماعيلي متذيل ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت التعاقد مع الأرجنتيني خوان براون ليتولى تدريب الفريق خلفا لطلعت يوسف الذي انفصل عن النادي بالتراضي.

وقال الإسماعيلي، الذي لم يكشف عن مدة تعاقده مع براون، في صفحته على موقع فيسبوك إن المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 44 عاما سيتولى تدريب الفريق خلفا ليوسف، وقد شاهد بالفعل المباراة الودية للفريق أمام طلائع الجيش الليلة الماضية.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بدون نقاط بعد هزيمته في أول ثلاث مباريات على التوالي.

وعمل براون مدربا لفريق الشباب بالهلال السعودي في 2016 وتولى الفريق الأول مؤقتا خلفا لمواطنه رامون دياز في فبراير شباط 2018، وتولى بعدها بعام واحد تدريب الوحدة السعودي.

وكانت اخر مهامه قبل تدريب الإسماعيلي قيادة منتخب الأرجنتين تحت 17 عاما.

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