قلق كبير في ليفربول بعد تعرُّض مانيه للإصابة مع السنغال

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

تعرّض مهاجم ليفربول الإنجليزي، السنغالي الدولي ساديو مانيه، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد توغو (1-1) أول من أمس، ضمن تصفيات مونديال 2022 ولم يكملها. وكشف مسؤول سنغالي لوكالة «فرانس برس» أن مانيه التحق أمس بفريقه ليفربول الذي يواجه أرسنال في لقاء قمة في 20 الجاري في الدوري المحلي. وقال مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه إنه أخرج مانيه احتياطاً، لكن اللاعب تعرض لضربة قوية في الأضلاع والورك، ولا تعرف حجم إصابته بعد، وهو ما يقلق بشدة ليفربول، خاصة أن مانيه سجل في الموسم الجاري 6 أهداف في 11 مباراة في الدوري الممتاز، كما سجّل هدفين في أبطال أوروبا. ولم تعرف مدى خطورة إصابة مانيه، لكن في حال ابتعاده عن الملاعب لفترة ستكون ضربة قوية لليفربول الذي يغيب عنه مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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