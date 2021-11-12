من الملعب إلى السياسة.. لاعب كرة برازيلي رئيسا للبرلمان

المصدر: وكالات

بات لاعب كرة القدم السابق وأفضل لاعب في مونديال 1994 مع المنتخب البرازيلي روماريو، أول رياضي سابق يترأس الكونجرس الوطني في البرازيل. وتولى اللاعب السابق في أندية مثل برشلونة وفالنسيا والذي اختير في 2014 عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، الرئاسة المؤقتة لمجلس الشيوخ واضطر أمس الخميس لترأس جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، ليصبح رئيسا لواحدة من القوى الثلاث في البرازيل لمدة يوم.



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