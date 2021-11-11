إيران تحبط المفاجأة اللبنانية في الدقائق الأخيرة

المصدر: وكالات

احتفظت إيران بالصدارة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى بـ 13 نقطة من 5 مباريات. ولم تكتمل المفاجأة اللبنانية، إذ سقط منتخب "رجال الأرز" أمام ضيفه الايراني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع 1-2 على ملعب صيدا البلدي (جنوب). وتقدم اللبنانيون أولاً عبر حسن "سوني" سعد (38)، فيما سجل للايرانيين عبر سردار أزمون (90+2) وأحمد نوراللهي (90+6).

وكان اللبنانيون يمنون النفس بفوز ثان تاريخي على إيران، بعد الأول عام 2013 في تصفيات مونديال 2014 بهدف رضا عنتر، إلا أنهم لم يتمكنوا في الحفاظ على تقدمهم في الثواني الأخيرة. وخاض المنتخب المضيف اللقاء من دون صخرة دفاعه جوان الأومري بسبب الإصابة وقائده حسن معتوق للسبب عينه، كما حرم اللبنانيون من متابعة منتخبهم من المدرجات بقرار من الاتحادين الدولي والآسيوي لأسباب "أمنية".

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