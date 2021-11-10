بنزيمة مستمر مع منتخب فرنسا حتى لو أدين في قضية "الابتزاز"

المصدر: وكالات

أكد رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، نويل لوغريت أنه لن يتم إقصاء المهاجم الدولي كريم بنزيمة من المنتخب الفرنسي حتى لو صدر حكم يدينه في قضية الابتزاز المتعلقة بالشريط الجنسي. وفي مقابلة نشرت اليوم في يومية "لو باريزيان"، قال لوغريت إن أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده.

واستُبعد بنزيمة من منتخب "الديوك" قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في مايو الفائت بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي. وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال لوغريت في هذا الصدد "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه، الامر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة". ومن المتوقع أن يشارك بنزيمة مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس السبت ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر. وطالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news