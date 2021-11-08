الفيصلي يواجه الأهلي.. وديربي محتمل بين الهلال والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين

المصدر: وكالات

أوقعت قرعة دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم التي سحبت، اليوم الإثنين، الفيصلي حامل اللقب في مواجهة الأهلي، في حين يواجه التعاون الوصيف نظيره الطائي.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة بين الهلال، بطل النسخة قبل الماضية، مع الرائد، فيما يلعب النصر مع الاتفاق، وبذلك سيكون من المنتظر أقامة ديربي مبكر بين الهلال والنصر في دور الثمانية في حال تأهلهما، وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

ووضعت القرعة الاتحاد في مواجهة صعبة أمام الفتح وهي المواجهة التي تتكرر بين الفريقين للمرة الثالثة بعد أن نجح الفتح في إقصاء الاتحاد من البطولة خلال الموسمين الماضيين، كما يواجه الشباب نظيره ضمك.

وفي بقية المباريات يواجه الحزم الباطن، ويلاقي الفيحاء نظيره أبها.

وتقام مباريات دور الستة عشر في الفترة ما بين يومي 20 و 22 ديسمبرالمقبل، في حين حددت القرعة موعد مباريات دور الـثمانية في منتصف فبراير عام 2022، على أن تقام مباريات قبل النهائي في شهر نيسان/ أبريل، ويحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.

يذكر أن المشاركة في المسابقة تقتصر على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي، استمرار قصر المشاركة فقط على فرق المحترفين لضغط رزنامة المباريات، كما تلعب جميع المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وجاء هذا القرار نظرًا لضغط جدول المباريات بالتزامن مع التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستقام في ديسمبر المقبل في قطر، بجانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

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