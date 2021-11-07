إسباني لم يتجاوز 17 سنة يتوج ببطولة العالم للدراجات النارية (صور)

المصدر: وكالات

أصبح الإسباني بيدرو أكوستا الأحد ثاني أصغر بطل عالم في التاريخ في فئة موتو 3 عندما ظفر به في سن الـ17 عاما بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة الغارف الكبرى، المرحلة الـ17 قبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية، على حلبة بورتيماو البرتغالية.

وفرض دراج فريق كاي تي إم، نفسه نجما في مشاركته الأولى في مسيرته الاحترافية في بطولة العالم رافعا غلته من الانتصارات إلى ستة في 17 مرحلة حتى الآن، بعد الدوحة والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وستيريا في النمسا.

وعوض أكوستا إهداره فرصة أن يكون أصغر بطل عالم في التاريخ قبل أسبوعين في سباق جائزة إميليا-رومانيا الكبرى في إيطاليا عندما حل ثالثا.



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