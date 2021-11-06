ليفاندوفسكي يهز الشباك ويقود بايرن لإنهاء سجل فرايبورج الخالي من الهزيمة

المصدر: وكالات

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه 60 في عام 2021 ليقود بايرن ميونيخ حامل اللقب للفوز 2-1 على ضيفه فرايبورج اليوم السبت وإنهاء سجل منافسه الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وأهدر ليروي ساني ونيكلاس زوله فرصتين مبكرتين لبايرن الذي تقدم في الدقيقة 30 عبر ليون جوريتسكا بعد تمريرة من توماس مولر عندما فقدان فرايبورج الكرة عند حدود منطقة الجزاء.

وتراجع الفريق الضيف للدفاع في الشوط الثاني وامتص ضغط بايرن ورغم ذلك كادت شباكه أن تهتز للمرة الثانية لكن تسديدة جوريتسكا المنخفضة ارتدت من القائم بعد تمريرة من ساني.

وحرم فرايبورج جوريتسكا من فرصة أخرى لكن ليفاندوفسكي أضاف الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية من مدى قريب بعد مجهود فردي من ألفونسو ديفيز في الناحية اليسرى.

وقلص يانيك هابرر الفارق لفرايبورج في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن بايرن صمد ليحقق الفوز.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 28 نقطة من 11 مباراة متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على رازن بال شبورت لايبزيج في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي فرايبورج في المركز الثالث وله 22 نقطة.

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