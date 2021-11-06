عودة قفشة وشريف لتشكيلة منتخب مصر واستبعاد نجم الزمالك

المصدر: وكالات

استدعى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر لاعبي الأهلي محمد مجدي (قفشة) ومحمد شريف للتشكيلة التي ستخوض اخر مباراتين من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي.

وأعلن كيروش قائمة ضمت 26 لاعبا اليوم السبت شهدت عودة قفشة لاعب وسط الأهلي وزميله شريف مهاجم الفريق بعد غيابهما عن اخر مباراتين في المجموعة السادسة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستبعد المدرب البرتغالي طارق حامد لاعب وسط الزمالك من التشكيلة التي ستواجه أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للتصفيات.

وسيخوض المنتخب المصري المبارتين المقبلتين يوم 12 نوفمبر الحالي في أنجولا قبل استضافة الجابون بعدها بأربعة أيام.

وقال الاتحاد المصري عبر موقعه على الإنترنت إن الفريق سيدخل معسكرا تدريبيا غدا قبل التوجه إلى أنجولا.

وتتصدر مصر المجموعة بعشر نقاط من أربع مباريات وتحتاج للفوز في المباراة المقبلة للتأهل للدور الأخير من التصفيات.

وفيما يلي القائمة:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) محمد صبحي (فاركو) محمود جاد (إنبي).

مدافعون:

أكرم توفيق (الأهلي) أحمد فتحي (بيراميدز) أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) أحمد ياسين (البنك الأهلي) أيمن أشرف (الأهلي) محمود علاء (الزمالك) أحمد فتوح (الزمالك) محمد حمدي (بيراميدز) محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

لاعبو الوسط:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي) حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي) إمام عاشور (الزمالك) عبد الله السعيد (بيراميدز) مصطفى فتحي (الزمالك).

مهاجمون:

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) محمد شريف (الأهلي) أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي ) مصطفى محمد (غلطة سراي التركي) مروان حمدي (سموحة) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news