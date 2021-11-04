5 لاعبين جدد في قائمة المنتخب السوري استعداداً لمواجهة العراق

المصدر: جوني جبور - دبي

استقر المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، نزار محروس، على خمسة لاعبين جدد من المنتخب الأولمبي، هم محمد الحلاق، ويوسف محمد، ومحمد ريحانية، وعلي بشماني، وأليفر كاسكاو، للانضمام إلى المعسكر الخارجي للمنتخب الأول، الذي يقيمه "نسور قاسيون" حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة العراق في الجولة الخامسة من الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وغادرت بعثة المنتخب السوري أمس، دمشق، متجهة إلى قطر، في بعثة ضمت اللاعبين المحليين الذين ينشطون في الدوري السوري، هم: إبراهيم عالمة، طه موسى، خالد حاج عثمان، عبد اللطيف نعسان، سعد أحمد، محمد صهيوني، كامل حميشة، عمرو جنيات، عمرو الميداني، على أن تلتحق البعثة بنزار محروس الذي سافر مبكراً إلى قطر لمتابعة مباريات الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وتناولت وسائل إعلام سورية، وبينهم موقع "أثر بريس" باهتمام، السفر المبكر للمدرب نزار محروس إلى الدوحة. ويحتل المنتخب السوري المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم، برصيد نقطة وحيدة، على أن يلتقي "نسور قاسيون" منتخبي العراق وإيران في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، في الحادي عشر والسادس عشر من الشهر الجاري.

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