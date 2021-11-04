ميسي يعرض منزله الفاخر في أمريكا للبيع مقابل هذا الثمن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر بيع منزله الفاخر الواقع في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مرور أقل من عام على شرائه.

وكان ميسي كان قد اشترى طابقا كاملا في مبنى فاخر بميامي بأبريل الفائت مقابل 7.3 مليون دولار أمريكي.

ووفق "سكاي نيوز عربية" يضم المنزل الذي اشتراه نجم باريس سان جرمان 4 غرف نوم، و4 حمامات، علما أن مساحته تبلغ 2100 أقدام مربعة، ويأتي مع شرفة ذات إطلالة خلابة.

وكانت وسائل إعلام قد ربطت شراء ميسي لهذا المنزل باحتمال لعبه في صفوف نادي "إنتر ميامي" بالدوري الأميركي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "آس" ان ميسي قرر بيع العقار مقابل 7.8 مليون دولار أمريكي.

ويذكر أن ميسي يمتلك عقارا آخر في ميامي، كان قد اشتراه في عام 2019 مقابل 5 ملايين دولار.

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