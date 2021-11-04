صدمة كبيرة لعشاق مانشستر يونايتد.. إصابة نجم مؤثر

المصدر: وكالات

تلقى مانشستر يونايتد الانجليزي ضربة قوية باصابة مدافعه الفرنسي الدولي رافايل فاران بتمزق في العضلات الخلفية وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر كما اعلن الاربعاء النادي الشمالي.

وتعرض فاران للاصابة خلال مباراة فريقه ضد اتالانتا الايطالي (2-2) في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء وخرج بعد حوالي نصف ساعة، وبالاضافة الى غيابه عن مباريات فريقه في الدوري المحلي، لن يشارك في صفوف منتخب فرنسا في مباراتيه ضد كازاخستان وفنلندا في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2020.

وكان فاران عاد للتو من اصابة في المحالب ابعدته ثلاثة اسابيع قبل ان يشارك ضد توتنهام في الدوري المحلي السبت الماضي ثم اتالانتا.

وكان فاران بطل العالم عام 2018، انتقل الى صفوف الشياطين الحمر قادما من ريال مدريد الاسباني مطلع الموسم الحالي مقابل صفقة قدرت بنحو 45 مليون يورو.

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