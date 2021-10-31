اتحاد الكرة الإماراتي يُجري تحديثاً على آلية دخول الجماهير إلى المدرجات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحديثاً على آلية دخول الجماهير إلى مدرجات الملاعب بحيث يتم إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز 96 ساعة (4 أيام) من تاريخ المباراة بعد أن كانت المدة المحددة سابقاً 48 ساعة.

وقال اتحاد الكرة في بيات: "يأتي التحديث تماشياً مع الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة للحفاظ على سلامة المجتمع , علماً أن الإجراءات والضوابط الخاصة بالحضور الجماهيري بنسبة 80% من السعة المتاحة في كُل استاد تشمل السماح للفئة العمرية من 12 عاماً وما فوق بالتواجد في المدرجات, مع إظهار الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة الخاصة بكوفيد 19 , أو من لم يُكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية عبر تطبيق الحصن".

وأضاف: "سيتم البدء في تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخه في مختلف المسابقات والبطولات المحلية وهي : مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية (بالتنسيق مع الرابطة بخصوصها) - بطولة كأس رئيس الدولة – دوري الدرجة الأولى – دوري الدرجة الثانية – مسابقات كرة الصالات – مباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات الزائرة - مسابقات السيدات ومسابقات الكرة الشاطئية".

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