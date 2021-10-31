نقل مهاجم برشلونة إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب

المصدر: وكالات

أكد نادي برشلونة الإسباني مساء السبت نقل مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى المستشفى عقب استبداله مبكرا خلال المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وسجل أغويرو مهاجم المنتخب الأرجنتيني، ظهوره الأول كأساسي بقميص برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم حيث بدأ المباراة أمام ألافيس على ملعب كامب نو لكنه تم استبداله بالبرازيلي فيليب كوتينيو بعد مرور 41 دقيقة فقط.

وسقط أغويرو على أرض الملعب بعد شعوره بآلم في الصدر ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يغادر الملعب على قدميه.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم السابق لمانشستر سيتي شعر بآلم في صدره وتم نقله إلى المستشفى من اجل الخضوع لفحوص طبية على القلب.

كما فقد برشلونة جهود مدافعه جيرارد بيكيه عقب تعرضه لشد عضلي في ربلة الساق اليمنى (السمانة).

وقال سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لبرشلونة لصحيفة "ماركا"، "أغويرو أخبرني بأنه شعر ببعض الدوار".

وأضاف "الآن علمت بأنه تم نقله إلى المستشفى، لا يمكنني أن أوضح المزيد".

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