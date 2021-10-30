مانشستر يونايتد يخفف الضغط على سولشار ويهزم توتنهام بثلاثية

المصدر: وكالات

سحق مانشستر يونايتد منافسه توتنهام هوتسبير 3-صفر بأهداف كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني وماركوس راشفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، ليخفف الضغط على المدرب أولي جونار سولشار.

وسجل رونالدو هدفا في الدقيقة 39 بتسديدة مباشرة رائعة بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة عن هوجو لوريس بعد تمريرة متقنة من مواطنه البرتغالي برونو فرنانديز.

وأضاف كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة رونالدو، فيما اختتم البديل راشفورد الأهداف قبل أربع دقائق من النهاية، ليتعافى يونايتد من الخسارة 5-صفر أمام ليفربول الأسبوع الماضي.

وتقدم يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة من عشر مباريات، بينما يأتي فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي لم يشكل أي خطورة على الحارس ديفيد دي خيا، ثامنا وله 15 نقطة.

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