فيرونا يعقد الأمور على يوفنتوس وأليغري في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

عقد هيلاس فيرونا الأمور على يوفنتوس ومدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري، وذلك بعدما ألحق بفريق "السيدة العجوز" الهزيمة الثانية توالياً والرابعة هذا الموسم بالفوز عليه 2-1 السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل يوفنتوس لقاءه وهيلاس فيرونا بمعنويات مهزوزة تماماً بعد سقوطه في منتصف الأسبوع على أرضه أمام ساسوولو 1-2، ما جعل أليغري في موقف صعب ثم زادت الصعوبة السبت بعدما فشل "بيانكونيري" في إظهار أي ردة فعل أمام فريق يقدم أداءً مضاعفاً في مواجهة عملاق تورينو في كل زيارة للأخير الى ملعبه.

وبهذه الهزيمة التي تحققت قبل مرور ربع ساعة على بداية اللقاء بعدما تخلف يوفنتوس بهدفين في الدقيقتين 11 و14 للأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني، قبل أن يقلص البديل الأميركي وستون ماكيني الفارق متأخراً (80)، بات فريق أليغري مهدداً بالتراجع كثيراً في الترتيب.

وقد خسر يوفنتوس السبت مركزه السابع بفارق الأهداف لصالح فيرونا الذي لم يخسر أمام عملاق تورينو في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعتهما على ملعب "مارك أنتونيو بنتيغودي" (فوزان وتعادل)، وبات مهدداً بالتراجع أكثر بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة وبفارق الأهداف أمام خصمه المقبل فيورنتينا الذي يلتقي الأحد مع سبيتسيا، و13 نقطة عن نابولي المتصدر الذي يحل الأحد ضيفاً على ساليرنيتانا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news