ضمك يواصل مغامرته ويستعيد صدارة الدوري السعودي

المصدر: وكالات

واصل ضمك مغامرته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليستعيد صدارة المسابقة بعد فوزه 1-صفر على مضيفه الاتفاق اليوم الجمعة.

وسجل عبد الله العمار هدف ضمك والمباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 68 إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

وارتفع رصيد ضمك إلى 21 نقطة من عشر مباريات في الصدارة، ومتقدما بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر السابق.

وهذا الانتصار السادس لضمك الذي خسر مرة واحدة وكانت بنتيجة ثقيلة 4-1 على أرض النصر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند عشر نقاط في المركز 12.

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