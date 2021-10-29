سولشاير يريد مواصلة القتال مع مانشستر يونايتد رغم الهزيمة المذلة

المصدر: وكالات

أكّد مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير أنه يريد مواصلة القتال بعد الهزيمة المذلة التي تكبدها فريقه على يد غريمه التقليدي ليفربول بخماسية نظيفة على ملعب الأول، في الدوري الانجليزي لكرة القدم الأحد الماضي.

ويواجه سولشاير الذي نجا من الإقالة اثر الخسارة الفادحة، ضغوطات كبيرة لإعادة فريقه إلى السكة الصحيحة اثر سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري حيث حصد نقطة واحدة فقط من اصل اخر 4 مباريات، ما جعل فريقه يحتل المركز السابع متخلفا بفارق 7 نقاط عن تشلسي المتصدر.

وقال سولشاير في مؤتمر صحافي الجمعة عشية مواجهة مفصلية ضد توتنهام "لقد مررت كلاعب بأوقات سيئة جدا هنا وكمدرب أيضا. كان يتعيّن علي مواجهة النكسات وقد عشت فترتين صعبتين منذ أن توليت الاشراف على الفريق. كلّ ما استطيع قوله باني دائما ما كنت أكافح واقوم برد فعل".

ووصف سولشاير المعلومات الصحافية التي تحدثت عن إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا تجاهله في التمارين خلال الأيام الاخيرة بأنها محض هراء وقال في هذا الصدد "نتوقع الانتقادات لأن العرض الذي قدّمناه لم يكن جيدا على الاطلاق، كنت نتوقع أن نتعرض لوابل من الانتقادات من كل حدب وصوب".

واضاف "لكن لا يمكن ان نتقبل الكذب خصوصا عندما تكون الأكاذيب ملفقة. لقد أتى الي بول (بوغبا) ليقول لي ماذا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. نحن مجموعة أفضل مما تتصورون، الثقافة أفضل، الاجواء أفضل وبالتالي كلما ظهرت أكاذيب نقوم بالتصدّي لها. كل الاراء والتقارير عنا لا بأس بها، لكن لا تقوم بنقل الاكاذيب عن اللاعبين أو عني".

وكان بوغبا نشر في حسابه على تويتر تعقيبا على المعلومات الصحافية التي اتهمته بأنه تجاهل مدربه بقوله تحت عنوان عريض "أخبار كاذبة".

ورأى سولشاير بان الأيام كانت صعبة بعد الخسارة امام ليفربول، لكن اللاعبين أمضوا أسبوعا جيدا في التدريبات استعدادا لمواجهة توتنهام.

واضاف "يتعين علينا القيام بردّ فعل، مهمتي أن أضع اللاعبين في أفضل حالة ذهنية. لقد عملنا على كل الجوانب التي يمكن أن نحسّنها واعتقد بان اللاعبين باتوا جاهزين".

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