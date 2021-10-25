حارس عربي يعتدي على ابن بلده المحترف في الفريق المنافس بطريقة "كونغ فو" (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثارت لقطة تدخل حارس فريق الاتحاد الليبي معاذ اللافي، على لاعب الترجي التونسي حمدو الهوني، حالة من الهلع بين الجماهير التي تابعت المباراة، نظرا لقوة التدخل والتعمد الواضح من قبل الحارس اللافي على التعدي على مواطنه الهوني الذي يشارك في صفوف المنتخب الليبي، واعتقد البعض ان اللاعب الهوني سيتعرض إلى إعاقة شديدة ستمنعه من ممارسة كرة القدم في المستقبل.

وتدخل معاذ اللافي بقدمه في وجه حمدو الهوني، ليطرحه أرضا في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ليضطر الحكم المصري إبراهيم نور الدين إلى اشهار البطاقة الحمراء في وجه اللافي، وإيقاف المباراة لعدة دقائق للاطمئنان على حالة اللاعب الهوني.

وغادر الهوني ملعب المباراة وتم نقله لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالته بعد تلك الإصابة.

وانتهت المباراة التي أقيمت أمس بفوز الترجي التونسي بهدف نظيف، ليتأهل على حساب الاتحاد الليبي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبعد ساعات من الواقعة قام لاعب الترجي الرياضي التونسي حمدو الهوني بنشر صورة مرفقة بتعليق على صفحته الرسمية على "إنستغرام" طمأن فيها الجميع بخصوص وضعه الصحي بعد الاصابة التي تعرض لها.

وكتب الهوني : "أود حقيقة ان اشكر الجميع كل من تواصل معي او مع عائلتي أو أصدقائي، الحمد الله حمدا مباركا فيه أطمئنكم جميعا ان حالتي الصحية جيدة والحمد الله ودفع الله ما كان أعظم".

حارس الاتحاد الليبي كاد يقتل مهاجم الترجي التونسي 😨 pic.twitter.com/MmSWIkZokf — Goalna (@Goalna) October 24, 2021

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