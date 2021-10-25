ماذا قال رونالدو في أول تعليق بعد صدمة الخسارة بخمسة أهداف من ليفربول ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعرب كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه بخسارة فريقه مانشستر يونايتد المذلة أمام ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم امس الأحد.

وكتب رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام": "في بعض الأحيان، لا نخرج بالنتيجة التي نقاتل من أجلها أو نريدها".

وأضاف: "وهذا الأمر يتوقف علينا فقط، لأنه لا يجب أن يوجه اللوم لأي شخص آخر سوانا، فجماهيرنا كانت متواجدة كما اعتدنا، وتؤازرنا بشكل مذهل باستمرار".

وختم قائلا: "هؤلاء المشجعون يستحقون ما هو أفضل من ذلك، والأمر متروك لنا لتقديمه لهم.. حان الوقت الآن".

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة مذلة في معقله "أولد ترافورد" بخماسية نظيفة من الغريم ليفربول.

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