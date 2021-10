محمد صلاح: أريد البقاء مع ليفربول لآخر يوم في مسيرتي لكن الأمر ليس بيدي! .. فيديو

قال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إنه يرغب في الاستمرار في صفوف "الريدز" حتى اعتزاله، لكن مستقبله في ملعب "أنفيلد" ليس بيده.

ويرتبط صلاح البالغ 29 عاما بعقد مع ليفربول حتى يونيو عام 2023.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. الأمر ليس بيدي".

وأضاف: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وتابع صلاح حسب وكالة "رويترز" أن "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، سيجعلني حزينا للغاية .. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

