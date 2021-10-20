أحمد مرعي يرحل عن الإدارة الفنية لمنتخب مصر للسلة

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، في بيان رسمي، رحيل المدرب أحمد مرعي عن منصبه في الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة. وقال اتحاد السلة المصري، في بيانه الذي نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن: "نادي الاتحاد السكندري الذي يشغل فيه أحمد مرعي منصب المدير الفني، تقدم بخطاب إلى الاتحاد المصري، يعلن فيه اعتذار مرعي عن الاستمرار في القيادة الفنية للمنتخب".

وأضاف البيان، أن: "اعتذار مرعي من استكمال مهامه كمديرٍ فني لمنتخب مصر، جاء لصعوبة الجمع بين الوظيفتين، خصوصاً أن مرعي بحاجة للتفرغ لتولي تدريب الاتحاد السكندري".

يذكر، أن مرعي قاد منتخب مصر لكرة السلة في بطولة أفريقيا الأخيرة، التي أقيمت في رواندا الشهر الماضي، في بطولة ودع خلالها منتخب الفراعنة المنافسات في الدور الـ 16، عقب الخسارة أمام أنغولا بنتيجة 70 مقابل 62 نقطة.

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