"الجماهير العنصرية" معرضة لحظر مدى الحياة في إيطاليا

المصدر: وكالات

تريد رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على الجماهير العنصرية ومنعهم نهائيا من دخول ملاعب كرة القدم. وأعلن ذلك باولو دال بينو رئيس الرابطة عبر إذاعة "راي". ويوجد لدى كرة القدم الإيطالية مشكلة كبيرة منذ فترة طويلة مع العنصرية.

وقال دال بينو:" نحن نعمل على اتفاق لفرض حظر مدى الحياة على هؤلاء الذين يثبت إدانتهم بالعنصرية، ليس على ملعب واحد ولكن على كل الملاعب". واقترح إقامة "غرفة احترام" بجوار غرفة حكم الفيديو المساعد، حيث يتم تسجيل الأفعال العنصرية.

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