نيمار يغيب عن سان جيرمان.. الأولوية لسلامة اللاعب

المصدر: وكالات

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن المهاجم البرازيلي نيمار سيغيب عن مواجهة رازن بال شبورت لايبزيج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة خلال الفترة الدولية.

وكان نيمار (29 عاما) ضمن مجموعة من اللاعبين غابت عن فوز سان جيرمان 2-1 على أنجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الجمعة بسبب ارتباطه بتصفيات كأس العالم.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين "الأولوية دائما لسلامة اللاعب ونيمار لديه مشكلة بسيطة نأمل أن يتخلص منها خلال أيام قليلة وأن يعود للتشكيلة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف النادي الفرنسي في بيان "يعاني نيمار من بعض الآلام في العضلة الضامة وسيخضع للعلاج في الأيام المقبلة قبل العودة للتدريبات الكاملة".

كما أشار النادي إلى استبعاد لاعب الوسط لياندرو باريديس والمدافع سيرجيو راموس من مباراة الثلاثاء للإصابة.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى بأربع نقاط من مباراتين بينما يتذيل لايبزيج الترتيب بدون رصيد.

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