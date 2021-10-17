أزمة صحية لمشجع في المدرجات تجبر حكم مباراة نيوكاسل وتوتنهام على إيقاف المباراة (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توقفت مباراة نيوكاسل مع توتنهام المقامة اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لمدة عشر دقائق، بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 40 من المباراة ، أشار سيرخيو ريغيلون لاعب توتنهام إلى الحكم بوجود مشكلة في المدرجات ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لاستبيان الموقف حيث تبين وجود أزمة صحية لأحد المشجعين.

وإزاء ذلك قرر الحكم إيقاف المباراة مؤقتا وعودة لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة واستئناف فعاليات اللعب.

وكان توتنهام قلب تأخره بهدف مبكر إلى تقدم ثمين 2 / 1 على نيوكاسل.

وكان الجمهور المتواجد في المباراة قد طلب من اللاعبين المساعدة الطبية وبالفعل ذهب اللاعبون إلى الطاقم الطبي لأحد الفريقين الذي تدخل على الفور وصعد إلى المدرجات لإنقاذ المشجع.

وفي الوقت الذي كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون توجه المدافع الاسباني للفريق اللندني الدولي الإسباني سيرخيو ريغيلون الى حكم المباراة أندري مارينر ليبلغه معاناة أحد المشجعين من أزمة قلبية في مدرجات الملعب، فيما توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة لإسعاف المشجع.

وطالب الحكم اللاعبين بالتجمع بجوار دكة بدلاء فريقيهما قبل أن يطالبهم بالعودة الى غرف الملابس.

وعاد الفريقان إلى الملعب بعد 10 دقائق عقب نقل المشجع إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت نتيجة المباراة تقدم توتنهام 2-1.

تم إيقاف اللعب بين نيوكاسل وتوتنهام مؤقتًا بعد حالة طوارئ طبية لاحد المشجعين. تحرك سيرجيو ريغيلون بسرعة لتنبيه الحكم بالحادثة.



pic.twitter.com/EmF3bBCChl — 𝗔𝗛𝗠𝗔𝗗! 🚀 (@AhmadMd77) October 17, 2021

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