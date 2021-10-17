السعودية تسمح بحضور الجماهير في الملاعب الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، أن المملكة ستسمح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية سيقتصر على "الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة".

وكانت وزارة الداخلية، قالت يوم الجمعة الماضي، إن السعودية ستخفف إجراءات الوقاية من "كوفيد-19" اعتبارا من اليوم الأحد، بعد انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.

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