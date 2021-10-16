الأهلي المصري يفرط في تقدمه ويتعادل مع بطل النيجر

المصدر: وكالات

فرط الأهلي المصري في تقدمه أمام مضيفه الحرس الوطني، بطل النيجر، وتعادل معه 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله علي معلول في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وتعادل جبريلا ديوري لفريق الحرس الوطني في الدقيقة 75.

وبات الأهلي في حاجة للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي فقط في مباراة الإياب التي ستقام في مصر الأسبوع المقبل للصعود إلى دور الـ16 (المجموعات)، فيما يحتاج الحرس الوطني للفوز بأي نتيجة أو التعادل 2/2 أو أكثر ليتأهل للدور التالي.

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