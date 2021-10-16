الزمالك يهزم توسكر ويقترب من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

وضع فريق الزمالك المصري لكرة القدم قدما نحو التأهل لدور الـ16 (المجموعات) ببطولة دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على مضيفه توسكر الكيني 1 / صفر اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه أشرف بنشرقي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تقام في مصر الاسبوع المقبل، فيما يتعين على توسكر الفوز بفارق هدفين أو أكثر في مباراة الإياب للتأهل للدور التالي.

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