مكالمة هاتفية من وزير الرياضة العراقي إلى "فيفا" للتأهل إلى كأس العالم

المصدر: محمد فاضل - دبي

أجرى وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد كرة القدم العراقي عدنان درجال اتصالاً هاتفياً مع لاعب نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي السابق يوري جوركاييف والذي يعمل حالياً في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، موجهاً له دعوة للعمل معه في تنفيذ مشروع الحلم 2030 والذي سبق أن أطلقه درجال لبناء قاعدة كروية واسعة في العراق أحد أهدافها الوصول لكأس العالم في 2030، والمشاركة بشكل فاعل.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي نشرتها مواقع عراقية عدة منها موقع " العراق سبورت"، ورد جوركاييف: "من المهم والضروري تقوية العلاقات بيننا لمساعدة الاطفال على ممارسة الرياضة والعيش بسلام وساكون سعيدا للحضور الى بغداد للمساعدة في تحقيق حلم 2030".

وقال درجال "لدينا برنامج لتطوير كرة القدم في الوقت الحاضر للمراحل السنية للاعبين من (10-17) سنة وهو مشروع لدعم هذه الفئات من اللاعبين في كل مدن العراق من كردستان الى اقصى الجنوب واطلقنا على هذا المشروع تسمية حلم كاس العالم 2030 وهو مشروع جاهز ينتظر اطلاق تنفيذه ونحتاج الدعم للبدء فيه علما ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) انفانتينيو لديه علم فيه وابدى استعداده لرعايته ودعمه اضافة الى الاتحاد الاسيوي".

وتابع: "نحن بحاجة الى الشخصيات الفنية الدولية التي ستدير هذا المشروع، لوضع البرامج المطلوبة وستشمل اندية دوري المحترفين ايضا، واوضح الوزير درجال في حديثه الى الفرنسي جوركاييف ان المشروع يتألف من خمسة برامج هدفه تأهيل المدراء الفنيين وتأهيل الكوادر الوطنية فنيا واداريا وطبيا لذلك سنحتاج الى شخصيات تستطيع ادارة هذا المشروع ودعا درجال ضيفه للاجتماع عبر الدوائر التلفزيونية او اي وسيلة اخرى لبحث هذا المشروع".

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