ميلان يعلن غياب حارسه لفترة طويلة وتركيب برغي في معصمه

المصدر: وكالات

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الأربعاء أن حارس مرماه الدولي الفرنسي مايك ماينان سيغيب لعشرة أسابيع، بعد خضوعه لجراحة إثر إصابة في معصمه الأيسر.

وقال ميلان إن ماينان خضع لفحص بالمنظار "حدد إصابة في أربطة معصمه الأيسر وتمت معالجتها".

وأضاف النادي الإيطالي أنه "تم تثبيت برغي عن طريق الجلد أيضاً في عظم الرسغ في معصمه بسبب مشكلة في الأوعية الدموية"، مؤكداً أن الجراحة تمت "بنجاح كبير".

وسيبدأ الحارس الذي شارك في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الفرنسي، ستة أسابيع من إعادة التأهيل قبل استئناف التدريب، ومن المحتمل أن يعود إلى المنافسة بعد عشرة أسابيع.

ومن المحتمل أن يغيب ماينان ليس فقط عن مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا مع ميلان، ولكن أيضاً عن مباريات "الديوك" في تصفيات مونديال قطر 2022 خلال نوفمبر المقبل.

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