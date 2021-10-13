رونالدو يحتفل بالـ"هاتريك" ورقم قياسي جديد

المصدر: وكالات

واصل المنتخب الصربي تمسكّه بصدارة المجموعة الأولى بفوزه على أذربيجان 3-1 أمس، رغم اكتساح البرتغال لضيفه لوكسمبورغ بخماسية نظيفة سجل منها كريستيانو رونالدو "هاتريك"، في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 لكرة القدم. وبالتالي، بات منتخب "سيليساو" في المركز الثاني بفارق نقطة (16) ولكن مع مباراة أقل، بعد فوزه 5-صفر على لوكسمبورغ بينها ثلاثية لنجم المنتخب رونالدو.

وسجل أهداف البرتغال نجمي مانشستر يونايتد الإنكليزي رونالدو (8 و13 من ركلتي جزاء و87) وبرونو فيرنانديش (18)، ولاعب سبورتنغ جواو بالينيا (69). وتأتي ثلاثية رونالدو في مباراة رفع خلالها رصيده القياسي المطلق من الأهداف الدولية إلى 115 في مباراته الدولية الرقم 182، بعدما كان حطم خلال ودية قطر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس. ورغم الخسارة القاسية، تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث مع ست نقاط أمام إيرلندا الرابعة مع خمس نقاط.

وسجل ثلاثية صربيا مهاجم فيورنتينا الإيطالي دوسان فلاوفيتش (30 من ركلة جزاء، و53) وجناح أياكس الهولندي دوسان تاديتش (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز أمين محمودوف هدف أذربيجان الوحيد (45+2). وكانت صربيا انترعت الصدارة في الجولة الماضية بفوز صعب على مضيفتها لوكسمبورغ 1-صفر.

وبفوزها على أذربيجان التي منيت بخسارتها السادسة من سبع مباريات مع نقطة يتيمة في قعر المجموعة، رفعت صربيا رصيدها إلى 17 نقطة من سبع مباريات في القمة.

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