مصر تكرر فوزها على ليبيا وتنفرد بالصدارة في تصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

انفردت مصر بصدارة المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على ليبيا صاحبة الأرض اليوم الاثنين.

وسجل أحمد أبو الفتوح الهدف الأول في الدقيقة 39، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة مباشرة.

واختتم البديل رمضان صبحي الأهداف بعد تمريرة من القائد محمد صلاح في الدقيقة 72.

وكررت مصر فوزها على ليبيا بعد التفوق 1-صفر في الإسكندرية الأسبوع الماضي في أول مباراة لمدربها البرتغالي كارلوس كيروش.

وأصبح رصيد مصر عشر نقاط من أربع مباريات، وبفارق أربع نقاط عن ليبيا صاحبة المركز الثاني. وتأتي الجابون بالمركز الثالث بأربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لأنجولا.

وتتأهل فقط المنتخبات العشرة المتصدرة للمجموعات إلى الدور الحاسم للتصفيات، وتقام مواجهات ثنائية بعد سحب قرعة وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى كأس العالم.

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