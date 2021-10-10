تشافي يحدد موقفه من تدريب برشلونة

المصدر: وكالات

أكد تشافي هرنانديز أسطورة نادي برشلونة الإسباني والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري أنه "منفتح إزاء كل الاحتمالات" فيما يخص المستقبل ، مع تصاعد التكهنات بشأن إمكانية انتقاله لتدريب النادي الكاتالوني خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان المحاصر بالأزمات.

وكان تشافي مرشحا بقوة لتدريب برشلونة قبل تولي كومان المهمة العام الماضي.

وتولى تشافي تدريب السد منذ اعتزاله في 2019 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري بجانب خمسة ألقاب في الكؤوس المحلية.

وقال تشافي لمحطة "تي في إي" التليفزيونية الإسبانية "أي عرض سيتم تقييمه ثم سيتم إتخاذ القرار ، لا أعرف إلى أين سيأخذني المستقبل لكني منفتح على كل الاحتمالات".

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