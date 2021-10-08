ميسي لا يحلّ عقد الباراغواي.. مستوى "البرغوث" متراجع

المصدر: وكالات

تعادلت الأرجنتين من دون أهداف على أرض الباراغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وحافظت على سجلها خالياً من الهزائم للمباراة الثالثة والعشرين توالياً.

وبهذا التعادل، حافظ رفاق نجم باريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي الذي لم يكن أداؤه على مستوى التطلعات في المباراة، على مركزهم الثاني مع 19 نقطة، فيما بقيت الباراغواي سادسة مع 12 نقطة.

واعتبر مدرب "ألبي سيليستي" ليونيل سكالوني أنه "افتقرنا إلى تسجيل هدف من فرصنا الواضحة. لقد فرضت علينا الباراغواي صعوبات في لحظات عدة، لكننا كنا مسيطرين".

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائياً إلى مونديال قطر 2022، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مباراة فاصلة.

وبالنتيجة نفسها، انتهت مواجهة الأوروغواي وكلومبيا بالتعادل السلبي، رغم عودة خط الهجوم الأوروغواياني المكوّن من لويس سواريس من أتلتيكو مدريد الإسباني وإدينسون كافاني من مانشستر يونايتد الإنكليزي، في مقابل غياب نجمي كولومبيا صانع الألعاب خاميس رودريغيس المنتقل حديثاً إلى الريان القطري من إيفرتون الانكليزي، وخوان كوادرادو جناح يوفنتوس.

وألغى حكم المباراة هدفاً لسواريس في الدقيقة 22 بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وتحتل الأوروغواي المركز الرابع مع 16 نقطة، وخلقها كولومبيا مع 14.

وفي مباراة أخرى، فازت الإكوادور على بوليفيا بثلاثية نظيفة وبقيت في المركز الثالث مع 16 نقطة، وبوليفيا تاسعة مع 6 نقاط.

كما تواصلت معاناة تشيلي التي لم تحقق أي انتصار في الجولات السبع الأخيرة، بخسارتها أمام البيرو 2-صفر لتحيي الأحيرة حظوظها في المنافسات.

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