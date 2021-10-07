السعودية بالعلامة الكاملة في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

خطت السعودية اليوم خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائيات مونديال 2022 بتحقيقها فوزها الثالث في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى الحدث العالمي، إثر التغلب على ضيفتها اليابان إحدى منافساتها الرئيسة على البطاقتين المؤهلتين مباشرة، بنتيجة 1-صفر.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وجّه المنتخب السعودي ضربة معنوية لنظيره الياباني بفوزه عليه بهدف وحيد سجله البديل فراس البريكان (71)، ملحقاً بمنافسه خسارته الثانية في هذا الدور بعد أولى مفاجئة على أرضه أمام عمان بالنتيجة ذاتها.

ورفع المنتخب السعودي رصيده الى 9 نقاط بانتظار مباراة أستراليا وعمان لاحقا، في حين تجد رصيد اليابان عند 3 نقاط.

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