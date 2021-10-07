عقوبات صارمة بحق أندية فرنسية بسبب شغب الجماهير

المصدر: وكالات

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم حرمان ناديي ليل ومارسيليا من جماهيرهما خلال المباريات التي تقام على ملاعب المنافسين، وذلك حتى نهاية العام بسبب شغب الجماهير في المباريات الأخيرة. وأصدرت لجنة الانضباط برابطة الدوري الفرنسي قرارها فجر الخميس كما قررت خصم نقطة واحدة من كل فريق مع وقف التنفيذ.

كما قررت الرابطة خصم نقطة واحدة مع وقف التنفيذ ضد فريق لنس مع خوض مباراتين على ملعبه بدون جماهير، بجانب فرض عقوبة الغلق الجزئي لمدرجات ملعب نادي انجييه لمدة مباراتين، بجانب تغريمه 20 آلف يورو. وفي الشهر الماضي اقتحم حوالي 50 من مشجعي مارسيليا أرض الملعب واشتبكوا مع جماهير انجييه عقب نهاية المباراة.

وقبل ذلك بأيام قليلة، أقدم مشجعون على خلع مقاعد المدرجات وإلقائها صوب مشجعي الفريق المنافس، خلال مباراة لنس وليل في ديربي شمال فرنسا، حيث توقفت المباراة لمدة 30 دقيقة قبل استئنافها. ووقعت أعمال شغب أيضا خلال مباراة نيس مع مارسيليا في أغسطس الماضي مما أدى إلى إلغائها، على أن تعاد يوم 27 أكتوبر الجاري.

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